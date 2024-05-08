Премьер-министр частично признанного Косово Альбин Курти раскритиковал ряд условий для вступления в Совет Европы, в частности создание так называемой ассоциации муниципалитетов для сербского населения на севере страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода", Курти сказал во время обращения к правительству 8 мая.

Глава косовского правительства заявил, что перед страной появилось "новое условие, которое не имеет ничего общего с членством" в Совете Европы.

"Правительство не принимает того, что членство в Совете Европы зависит от (создания. – Ред.) Ассоциации (сербских муниципалитетов. – Ред.). Мы обсуждаем нормализацию отношений с Сербией в Брюсселе, а не в Страсбурге", – подчеркнул Курти.

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Он не сказал, кто именно выдвинул это условие, но "Радио Свобода" напоминает, что Франция и Германия просили Косово принять меры для формирования Ассоциации вскоре после принятия рекомендации о членстве страны в Совете Европы.

Речь идет о голосовании Парламентской ассамблеи СЕ 16 апреля, где большинством голосов одобрили доклад о соответствии Косово критериям членства в этой организации.

Чтобы Косово стало членом организации, финальное решение должен принять Комитет министров Совета Европы двумя третями голосов. Его заседание состоится в Страсбурге 16 мая.

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