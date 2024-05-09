США работают над подготовкой нового пакета помощи для Украины
Соединенные Штаты работают над подготовкой нового пакета оборонной помощи для Украины в рамках предоставленного Киеву финансирования.
Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге заявил представитель Государственного департамента Мэтью Миллер.
По словам представителя Госдепа, США планируют вернуться к тому темпу выделения помощи Украине, которого Вашингтон придерживался до перерыва в финансировании.
"Мы работаем над другими пакетами. Я думаю, вы можете ожидать, что мы вернемся к тому темпу, в котором находились до перерыва в финансировании", – отметил он, не уточнив, когда администрация президента может объявить об этой помощи.
Накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что пока рано говорить об эффекте на поле боя от предоставленного Украине финансирования и нужно время, чтобы Киев смог получить некоторые из выделенных возможностей.
Напомним, президент США Джо Байден 24 апреля подписал принятый Конгрессом пакет законодательства с почти 61 миллиардом долларов помощи Украине и другим союзникам США. Сразу после этого США объявили о пакете военной помощи Украине стоимостью 1 миллиард долларов.
В США ранее выразили надежду, что новая американская военная помощь, разблокированная после решения Конгресса, поможет Вооруженным силам Украины со временем вернуть инициативу на поле боя, но широкомасштабное украинское наступление в ближайшее время маловероятно.
Кроме того, по данным NYT, в США считают маловероятным обвал обороны Украины.