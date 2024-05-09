США работают над подготовкой нового пакета помощи для Украины

Соединенные Штаты работают над подготовкой нового пакета оборонной помощи для Украины в рамках предоставленного Киеву финансирования.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге заявил представитель Государственного департамента Мэтью Миллер.

По словам представителя Госдепа, США планируют вернуться к тому темпу выделения помощи Украине, которого Вашингтон придерживался до перерыва в финансировании.

"Мы работаем над другими пакетами. Я думаю, вы можете ожидать, что мы вернемся к тому темпу, в котором находились до перерыва в финансировании", – отметил он, не уточнив, когда администрация президента может объявить об этой помощи.

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Накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что пока рано говорить об эффекте на поле боя от предоставленного Украине финансирования и нужно время, чтобы Киев смог получить некоторые из выделенных возможностей.

Напомним, президент США Джо Байден 24 апреля подписал принятый Конгрессом пакет законодательства с почти 61 миллиардом долларов помощи Украине и другим союзникам США. Сразу после этого США объявили о пакете военной помощи Украине стоимостью 1 миллиард долларов.

В США ранее выразили надежду, что новая американская военная помощь, разблокированная после решения Конгресса, поможет Вооруженным силам Украины со временем вернуть инициативу на поле боя, но широкомасштабное украинское наступление в ближайшее время маловероятно.

Кроме того, по данным NYT, в США считают маловероятным обвал обороны Украины.