Президентка Європарламенту приїхала до Києва

Президентка Європарламенту Роберта Метсола перебуває у Києві з візитом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо зі слів Штефана Шльойнінга, керівника програм співробітництва Представництва ЄС в Україні.

"Пані Метсола тут, у місті", – сказав він у своєму виступі на "Євросаміті громадських організацій" у Києві.

Шльойнінг додав, що українці "захищають нас, європейців та Євросоюз щодня".

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Він привітав українців з Днем Європи та відзначив важливість цього свята.

Невдовзі фото зустрічі Метсоли на вокзалі Києва опублікував спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Спікер зазначив, що Європарламент – "на передовій" підтримки України.

"Він був першою інституцією в ЄС, яка виступила за надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюзі. Європарламент завжди мав сильний голос, коли йшлося про створення міжнародної коаліції на підтримку нашої боротьби за свободу та європейські цінності, коли йшлося про постачання зброї в Україну та посилення санкційного тиску проти Росії. І Україна завжди це цінуватиме", – зазначив Стефанчук.

Візит Метсоли, вочевидь символічно запланований на День Європи, не анонсували заздалегідь, його деталі поки невідомі. Ця її поїздка в Україну ймовірно остання у ролі президентки Європарламенту, оскільки вже менш як за місяць європейці обиратимуть на виборчих дільницях новий склад Європарламенту.

Опитування свідчать, що європейці цьогоріч проявляють вищий інтерес до європейських виборів, ніж до попередніх п’ять років тому.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн застерегла від підтримки політичних "друзів Путіна" – крайніх правих та лівих політичних сил.

Вона також пообіцяла дати відсіч ультраправим, які, за її словами, хочуть "викрасти майбутнє Європи".

Детально про це – у статті Як готують зміну влади у ЄС. Розповідаємо про "євровибори" 2024 року, важливі для України