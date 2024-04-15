Фон дер Ляєн: "Друзі Путіна" хочуть знищити Євросоюз зсередини

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн напередодні виборів до Європарламенту застерегла від підтримки політичних "друзів Путіна" – крайніх правих та лівих політичних сил.

Про це вона розповіла в інтерв'ю RND, пише "Європейська правда".

Фон дер Ляєн відзначила, що паралельно з загарбницькою війною Владіміра Путіна в Україні, антиєвропейська діяльність його лівих і правих екстремістських політичних "друзів" зростає в ЄС.

"Зараз Європа переживає подвійну атаку: ззовні та зсередини", – підкреслила фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що загроза для Європи реальна, і не слід сприймати ні демократію, ні спільну Європу як належне.

"Зараз ми підходимо до часу, коли ми повинні відстоювати нашу демократію та цю Європу. Напад на Україну показав, що багато хто занадто довго недооцінював і баналізував Путіна та його заплановані дії. Не будемо обманювати себе: "друзі Путіна" хочуть знищити Європейський Союз зсередини, шляхом процесу дезінтеграції", – заявила глава Єврокомісії.

Вона закликала демократичні сили об’єднатися, а європейців – прийти на європейські вибори і зміцнювати політичний центр.

"Путін хоче вплинути на всі майбутні рішення на Заході цього року на свою користь, вибори до Європарламенту в червні, вибори до Східної Німеччини наприкінці літа та вибори в США в листопаді.

Треба очікувати спроб маніпуляцій навколо цих даних, потоку неправдивих повідомлень, а також зривів і провокацій, які, якщо придивитися, мають свій початок у Росії. Ми маємо триматися разом і бути непохитними, в тому числі, послідовно продовжуючи надавати допомогу Україні", – сказала глава Єврокомісії.

Нещодавно фон дер Ляєн пообіцяла дати відсіч ультраправим "друзям Путіна", які, за її словами, хочуть "викрасти майбутнє Європи".

Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц попередив про загрози з боку правих популістів, виступаючи напередодні виборів до Європейського парламенту в червні.