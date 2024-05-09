Кемерон розкритикував країни Європи за недостатні витрати на оборону

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон розкритикував інші європейські країни за "небажання" інвестувати в оборону та закликав західні демократії бути жорсткішими й наполегливішими у захисті своїх інтересів і цінностей.

Як пише "Європейська правда", про це він скаже під час свого виступу у Національному центрі кібербезпеки Великої Британії, повідомляє Bloomberg з посиланням на витяги з його промови, які опублікував офіс посадовця.

У своєму виступі в четвер Кемерон закликатиме союзників по НАТО виконати обіцянку витрачати на оборону 2% свого ВВП, а потім збільшити ці витрати до 2,5%, а також попередить що "занадто малі й запізнілі дії лише заохочують агресора".

За його словами, він бачить "занадто багато прикладів того, що цей урок не був засвоєний".

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"Хоча багато країн критикували атаки єменських бойовиків-хуситів, лише США та Велика Британія були готові та змогли зробити крок вперед, щоб завдати удару у відповідь. Або ж витрати на оборону в Європі, де дехто все ще не бажає інвестувати, навіть коли на нашому континенті вирує війна", – зазначить глава МЗС.

Хоча повномасштабне вторгнення РФ в Україну підштовхнуло НАТО до активізації зусиль зі збільшення оборонних витрат, такі країни, як Канада, Іспанія та Італія, намагаються досягти цільового показника у 2%.

Німеччина ж, найбільша економіка Європи, лише нещодавно вперше досягла цієї мети.

"У битві, в якій ми перебуваємо, зіткнулися дві волі. Ми всі повинні довести, що наші супротивники помиляються – Британія, наші союзники та партнери в усьому світі. Так не може тривати далі. Ми повинні бути жорсткішими й наполегливішими", – переконаний Кемерон.

Раніше Кемерон записав у центрі Києва відео, в якому розповів про два бачення майбутнього у разі належної чи недостатньої підтримки України.

Як повідомляла "ЄП", під час візиту до Києва напередодні Кемерон розпочав переговори з Україною щодо 100-річного партнерства.

Він пообіцяв, що Британія виділятиме Україні три мільярди фунтів стерлінгів щорічної військової допомоги, і це буде відбуватися "стільки, скільки буде потрібно".

Кемерон також заявив агентству Reuters, що Україна має право використовувати надану Лондоном зброю для завдання ударів по цілях на території Росії.