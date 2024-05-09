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Кэмерон раскритиковал страны Европы за недостаточные расходы на оборону

Новости — Четверг, 9 мая 2024, 12:36 — Андрей Синявский

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон раскритиковал другие европейские страны за "нежелание" инвестировать в оборону и призвал западные демократии быть более жесткими и настойчивыми в защите своих интересов и ценностей.

Как пишет "Европейская правда", об этом он скажет во время своего выступления в Национальном центре кибербезопасности Великобритании, сообщает Bloomberg со ссылкой на выдержки из его речи, которые опубликовал офис чиновника.

В своем выступлении в четверг Кэмерон будет призывать союзников по НАТО выполнить обещание тратить на оборону 2% своего ВВП, а затем увеличить эти расходы до 2,5%, а также предупредит, что "слишком малые и запоздалые действия только поощряют агрессора".

По его словам, он видит "слишком много примеров того, что этот урок не был усвоен".

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"Хотя многие страны критиковали атаки йеменских боевиков-хуситов, только США и Великобритания были готовы и смогли сделать шаг вперед, чтобы нанести ответный удар. Или же расходы на оборону в Европе, где некоторые все еще не желают инвестировать, даже когда на нашем континенте бушует война", – отметит глава МИД.

Кэмерон встретился с Сийярто, чтобы обсудить поддержку Украины

Хотя полномасштабное вторжение РФ в Украину подтолкнуло НАТО к активизации усилий по увеличению оборонных расходов, такие страны, как Канада, Испания и Италия, еще пытаются достичь целевого показателя в 2%.

Германия же, крупнейшая экономика Европы, лишь недавно впервые достигла этой цели.

"В битве, в которой мы находимся, столкнулись две воли. Мы все должны доказать, что наши противники ошибаются – Британия, наши союзники и партнеры во всем мире. Так не может продолжаться дальше. Мы должны быть жестче и настойчивее", – убежден Кэмерон.

Ранее Кэмерон записал в центре Киева видео, в котором рассказал о двух видениях будущего в случае надлежащей или недостаточной поддержки Украины.

Как сообщала "ЕП", во время визита в Киев накануне Кэмерон начал переговоры с Украиной о 100-летнем партнерстве.

Он пообещал, что Великобритания будет выделять Украине 3 млрд фунтов стерлингов ежегодной военной помощи, и это будет происходить "столько, сколько потребуется".

Кэмерон также заявил агентству Reuters, что Украина имеет право использовать предоставленное Лондоном оружие для нанесения ударов по целям на территории России.

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Великобритания
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