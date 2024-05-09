AstraZeneca отозвала свою ковид-вакцину с рынка ЕС и в целом из-за исчезновения спроса
Фармацевтическая компания AstraZeneca по собственной инициативе отозвала свою вакцину от коронавируса с европейского рынка.
Как сообщает AP, пишет "Европейская правда", информация об этом появилась на сайте регулятора ЕС, Европейского медицинского агентства.
На странице о препарате Vaxzevria появилось примечание, что разрешение о ее допуске на рынок "отозвано по запросу владельца разрешения на продажу". Разрешение на применение вакцины в ЕС предоставили в январе 2021 года.
Компания решила снимать препарат с продажи не только в Европе, но и во всем мире.
В заявлении, которое цитируют многие западные агентства, AstraZeneca объяснила решение тем, что в мире появилось много более современных вакцин от коронавируса, лучше адаптированных к его новым вариантам, и на фоне этого спрос на препарат исчез. Вакцина больше не производится и не поставляется.
Напомним, разработанная в Британии вакцина Vaxzevria от AstraZeneca одной из первых получила разрешение на применение.
Вскоре вокруг вакцины возникли опасения после случаев редкого возникновения тромбов у единичных пациентов. Тогда регулятор решил, что польза от препарата больше, чем потенциальные риски, однако некоторые страны решили, что эту вакцину будут предлагать только старшим возрастным группам. Этот и другие факторы повлияли на то, что пациенты чаще отдавали предпочтение другим вакцинам.