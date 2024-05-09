AstraZeneca отозвала свою ковид-вакцину с рынка ЕС и в целом из-за исчезновения спроса

Фармацевтическая компания AstraZeneca по собственной инициативе отозвала свою вакцину от коронавируса с европейского рынка.

Как сообщает AP, пишет "Европейская правда", информация об этом появилась на сайте регулятора ЕС, Европейского медицинского агентства.

На странице о препарате Vaxzevria появилось примечание, что разрешение о ее допуске на рынок "отозвано по запросу владельца разрешения на продажу". Разрешение на применение вакцины в ЕС предоставили в январе 2021 года.

Компания решила снимать препарат с продажи не только в Европе, но и во всем мире.

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В заявлении, которое цитируют многие западные агентства, AstraZeneca объяснила решение тем, что в мире появилось много более современных вакцин от коронавируса, лучше адаптированных к его новым вариантам, и на фоне этого спрос на препарат исчез. Вакцина больше не производится и не поставляется.

Напомним, разработанная в Британии вакцина Vaxzevria от AstraZeneca одной из первых получила разрешение на применение.

Вскоре вокруг вакцины возникли опасения после случаев редкого возникновения тромбов у единичных пациентов. Тогда регулятор решил, что польза от препарата больше, чем потенциальные риски, однако некоторые страны решили, что эту вакцину будут предлагать только старшим возрастным группам. Этот и другие факторы повлияли на то, что пациенты чаще отдавали предпочтение другим вакцинам.