У Стамбулі вантажний літак здійснив аварійну посадку через відмову шасі

Вантажний літак здійснив аварійну посадку в аеропорту Стамбула в середу після того, як у нього відмовило переднє шасі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

На відео у соцмережах можна побачити, як Boeing 767, що належить компанії FedEx Express, використовує заднє шасі, а потім носом завалюється на передню частину фюзеляжу.

🇹🇷BREAKING: The aircraft landed on its fuselage.

A #Boeing 767 type airplane with flight number FX6238 belonging to #FEDEX cargo company landed on its fuselage at #Istanbul Airport.



It is clearly seen that the nose landing gear of the plane flying from #Paris to Istanbul was not… pic.twitter.com/0WRnZBFq7F Реклама: May 8, 2024

Літак летів з Парижа до Стамбула, коли пілоти зрозуміли, що переднє шасі не випускається, інформує Anadolu.

За словами міністра транспорту та інфраструктури Туреччини Абдулкадіра Уралоглу, ніхто не постраждав, а екіпаж благополучно евакуювався з літака.

Він додав, що злітно-посадкову смугу, на яку приземлилося повітряне судно, перекривали під час евакуації.

Раніше у польському Плоцьку планер, що виконував політ в районі міста, застряг у деревах за лічені метри від будинка у приватному секторі.

Водночас авіакомпанія Finnair оголосив про призупинення усіх рейсів до естонського міста Тарту на один місяць через зафіксовані перешкоди в роботі глобальної системи позиціювання (GPS).

Перед цим два рейси Finnair були змушені повернутися до Гельсінкі після того, як перешкоди GPS не дозволили їм зайти на посадку в Тарту.

Згодом країни Балтії попередили, що глушіння GPS, в якому звинувачують Росії, може спричинити повітряну катастрофу.