В Турции у пассажирского самолета лопнуло колесо во время посадки в аэропорту
Новости — Четверг, 9 мая 2024, 15:00 —
В Турции эвакуировали 190 человек из пассажирского Boeing 737, у которого лопнуло колесо во время посадки в аэропорту Газипаша вблизи города Алания.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.
Самолет турецкой авиакомпании Corendon Airline выполнял рейс из немецкого Кельна.
В результате инцидента лайнер приземлился на нос. Всего были эвакуированы 184 пассажира и шесть членов экипажа.
Министерство транспорта и инфраструктуры проинформировало, что рейсы были перенаправлены в соседний аэропорт Анталии, пока самолет не убирали.
Накануне грузовой самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Стамбула в среду после того, как у него отказало переднее шасси.
Ранее в польском Плоцке планер, выполнявший полет в районе города, застрял в деревьях в считанных метрах от дома в частном секторе.