В Турции у пассажирского самолета лопнуло колесо во время посадки в аэропорту

В Турции эвакуировали 190 человек из пассажирского Boeing 737, у которого лопнуло колесо во время посадки в аэропорту Газипаша вблизи города Алания.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Самолет турецкой авиакомпании Corendon Airline выполнял рейс из немецкого Кельна.

В результате инцидента лайнер приземлился на нос. Всего были эвакуированы 184 пассажира и шесть членов экипажа.

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Министерство транспорта и инфраструктуры проинформировало, что рейсы были перенаправлены в соседний аэропорт Анталии, пока самолет не убирали.

Накануне грузовой самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Стамбула в среду после того, как у него отказало переднее шасси.

Ранее в польском Плоцке планер, выполнявший полет в районе города, застрял в деревьях в считанных метрах от дома в частном секторе.