Активисты сорвали выступление министра правительства Италии из-за ее позиции по абортам

В Риме активисты освистали министра по делам семьи Италии Юджинию Роччеллу из-за ее критической позиции относительно права на аборт, заставив ее отменить выступление на конференции, посвященной борьбе со снижением рождаемости в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В момент, когда модератор дал слово Роччелли, ее освистали присутствующие в зале активисты, которые подняли буквы, складывающиеся в предложение "Я решаю, что делать со своим телом".

Рокчелла сначала пыталась перекричать протестующих, но потом решила отказаться от запланированного выступления. Соорганизатор конференции Джиджи Де Пало позже сообщил, что министр вообще ушла с мероприятия.

Реклама:

Durante la quarta edizione degli Stati Generali della Natalità a #Roma, il ministro della Famiglia Eugenia #Roccella è stata interrotta da proteste di giovani appartenenti al movimento transfemminista #Aracne.



➡️ https://t.co/psN6pTtkRl pic.twitter.com/eS3tnFDizW — ilGiornale (@ilgiornale) May 9, 2024

Премьер Италии Джорджия Мелони выразила поддержку министру, которая входит в ее партию "Братья Италии", и назвала позорным протест. Поддержал Роччеллу и президент страны Серджо Матарелла.

Действующее итальянское правительство не впервые вызывает критику из-за намерений ограничить репродуктивные права женщин. В прошлом месяце депутат от "Братьев Италии" внес в парламент предложение, которое может облегчить деятельность групп против абортов в государственных семейных клиниках.

В то же время снижение уровня рождаемости в Италии считают серьезной проблемой. Ранее национальный институт статистики ISTAT заявил, что рождаемость в стране упала до рекордно низкого уровня в 2023 году.