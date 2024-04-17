Керівну коаліцію Італії звинуватили в спробі обмежити право на аборт

Права урядова коаліція Італії зіткнулася зі звинуваченнями опозиції в спробі обмежити право на аборт за допомогою поправки у парламенті, яка може полегшити діяльність груп проти абортів у державних сімейних клініках.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Член партії прем'єрки Джорджії Мелоні "Брати Італії" Фабіо Рампеллі успішно вніс поправку до законопроєкту, згідно з якою до клінік мають допустити групи "з кваліфікованим досвідом підтримки материнства".

Головні опозиційні сили Італії Демократична партія та "Рух 5 зірок" засудили цю поправку як наступ на право на аборт, яке є легальним у традиційно католицькій Італії з 1978 року.

У вівторок нижня палата парламенту ухвалила поправку, а в четвер планують ухвалити закон в цілому. Очікують, що остаточне схвалення законопроєкту Сенатом відбудеться пізніше.

Прем'єрка Італії Джорджія Мелоні рішуче виступає проти абортів, але під час парламентської виборчої кампанії у 2022 році пообіцяла, що її уряд не змінюватиме законодавство про аборти та не обмежуватиме права на аборт.

За словами Рампеллі, мета полягає в тому, щоб безкоштовно для держави запропонувати можливість для роздумів жінкам, які хочуть перервати вагітність, що вже передбачено законом.

Те, що передбачає поправка, вже є реальністю в деяких італійських регіонах, де праві адміністрації пропонують фінансування асоціаціям проти абортів та дозволяють їм працювати в сімейних клініках.

Сімейні клініки, які є частиною національної системи охорони здоров'я, пропонують жінкам підтримку та послуги з питань сексуального здоров'я, вагітності та материнства, включаючи медичні консультації та виписку рецептів.

Днями призначена урядом Німеччини комісія рекомендувала легалізувати аборти на перших 12 тижнях вагітності.

Минулого тижня депутати Європарламенту підтримали резолюцію із закликом до Ради Євросоюзу додати питання сексуального та репродуктивного здоров'я і право на безпечний і легальний аборт до Хартії основних прав ЄС.

Ініціатива євродепутатів з’явилась після того, як Франція у березні закріпила у своїй конституції право на аборт – ставши наразі єдиною країною світу, що пішла на такий крок.