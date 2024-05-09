Суд у Нідерландах: Жінка мусить повернути соцвиплати, бо спекла понад 700 тортів

Жительку муніципалітету Тілбург на півдні Нідерландів суд зобов'язав повернути 17,5 тисячі євро соціальних виплат, які вона отримала за п'ять років – у цей час жінка випекла сотні тортів, і місцева влада довела, що це позбавило її права на допомогу.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації NL Times.

Влада Тілбургу виявила, що жінка опублікувала сотні тортів на своїх сторінках у Facebook та Instagram – 276 унікальних тортів в Instagram і понад 450 у Facebook. З огляду на різноманіття випічки муніципалітет вирішив, що торти йшли на продаж.

Ще в листопаді 2022 року жінці, яка живе в місті Бреда, направили запит. Вона відповіла, що випікання тортів – це хобі, й грошей на ньому вона не заробляла. Співробітники муніципалітету навіть навідались до неї додому й виявили у вітальні чотири полиці з приладдям для випічки.

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Зрештою влада Тілбургу вирішила, що жінка таки заробляла на випічці, й зобов'язала її повернути орієнтовну вартість тортів за п'ять років – 17 563,71 євро. Жителька Бреди не погодилась із цим рішенням і подала до суду.

Суд, тим не менш, став на бік муніципалітету, констатувавши, що випікання тортів можна розглядати як діяльність, яка може приносити гроші, і "той факт, що позивачка не стягувала плату і не заробляла гроші від випікання цих тортів, як вона стверджувала, цього не змінює".

У суді також вказали, що жінка мала повідомити владу Тілбургу про багаторічне захоплення випічкою, позаяк "правила соціальної допомоги не роблять різниці між комерційною діяльністю та хобі".

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