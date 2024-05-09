Суд в Нидерландах: Женщина должна вернуть соцвыплаты, потому что испекла более 700 тортов

Жительницу муниципалитета Тилбург на юге Нидерландов суд обязал вернуть 17,5 тысячи евро социальных выплат, которые она получила за пять лет – в это время женщина испекла сотни тортов, и местные власти доказали, что это лишило ее права на помощь.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации NL Times.

Власти Тилбурга обнаружили, что женщина опубликовала сотни тортов на своих страницах в Facebook и Instagram – 276 уникальных тортов в Instagram и более 450 в Facebook. Учитывая многообразие выпечки муниципалитет решил, что торты шли на продажу.

Еще в ноябре 2022 года женщине, которая живет в городе Бреда, направили запрос. Она ответила, что выпекание тортов – это хобби, и денег на нем она не зарабатывала. Сотрудники муниципалитета даже наведались к ней домой и обнаружили в гостиной четыре полки с принадлежностями для выпечки.

Реклама:

В конце концов власти Тилбурга решили, что женщина таки зарабатывала на выпечке, и обязали ее вернуть ориентировочную стоимость тортов за пять лет – 17 563,71 евро. Жительница Бреды не согласилась с этим решением и подала в суд.

Суд, тем не менее, встал на сторону муниципалитета, констатировав, что выпекание тортов можно рассматривать как деятельность, которая может приносить деньги, и "тот факт, что истица не взимала плату и не зарабатывала деньги от выпечки этих тортов, как она утверждала, этого не меняет".

В суде также указали, что женщина должна была сообщить властям Тилбурга о многолетнем увлечении выпечкой, поскольку "правила социальной помощи не делают разницы между коммерческой деятельностью и хобби".

Ранее сообщалось, что в Дании волонтерская инициатива, которая два года помогала украинцам с временной защитой найти себе удобный подержанный велосипед, может прекратить проект из-за недостатка средств.