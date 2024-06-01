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Партія Саакашвілі заявила про напад "тітушок" на свій центральний офіс

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Новини — Субота, 1 червня 2024, 11:19 — Олег Павлюк

Офіс грузинської опозиційної партії "Єдиний національний рух", яку тривалий час очолював Міхеїл Саакашвілі, в ніч проти 1 червня зазнав нападу кількох десятків невідомих чоловіків.

Про це заявив лідер партії Леван Хабеішвілі, пише "Європейська правда" з посиланням на Interpressnews.

За словами Хабеішвілі, "близько 100 озброєних "тітушок" напали і буквально розгромили" центральний офіс "Єдиного національного руху" і спробували вторгнутися туди. У цей час політик перебував в офісі з 14-річним сином.

Лідер "ЄНП" опублікував відеозапис, на якому видно, як нападники кидають в офіс великі дерев'яні палиці, а також каміння.

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Хабеішвілі також заявив, що чув звуки пострілів, а невідомі намагались безуспішно зайти в офіс "Єдиного національного руху".

"Поліція прибула, звичайно, через годину. Це спеціальна операція, спланована спільно з поліцією, Службою державної безпеки", – стверджує він.

Грузинська влада наразі не коментувала інцидент.

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"Єдиний національний рух", як і інші опозиційні партії, різко виступили проти закону про "іноагентів", ухвалення якого домоглась партія влади "Грузинська мрія".

У Євросоюзі після остаточного ухвалення закону попередили, що розглядають "усі варіанти" реагування на ці дії Тбілісі.

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