Грузинська опозиція оголосила бойкот парламенту після ухвалення закону про "іноагентів"

Найбільша партія грузинської опозиції "Єдиний національний рух" (ЄНР) оголосила бойкот парламенту після ухвалення скандального законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу" у фінальному читанні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє проєкт SOVA.

До бойкоту ЄНР долучилися опозиційні "Стратегія Агмашенебелі", "Лело для Грузії", а також незалежні депутати Тамар Кордзая, Саломе Самадашвілі та Таріел Накаїдзе.

Один із лідерів фракції ЄНР Леван Бежашвілі заявив на пресконференції, що після ухвалення "російського" закону про іноагентів партія не бачить сенсу брати участь у роботі парламенту.

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"В умовах, коли в країні встановився російський режим, нормальна парламентська робота немислима", – зазначив він.

За його словами, парламентська більшість стала продовженням поліції в залі засідань законодавчого органу, коли "жодному депутату від опозиції не дозволили нормально виголосити промову".

"Тому ми, фракція "Єдиний національний рух" та більшість опозиції, не збираємося продовжувати свою нормальну діяльність у цьому режимі, ми переходимо в режим бойкоту!", – наголосив Бежашвілі.

Нагадаємо, парламент Грузії 14 травня ухвалив законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який спричинив масові протести, у третьому, фінальному читанні.

Напередодні, 13 травня юридичний комітет парламенту Грузії у турборежимі погодив проєкт закону про "іноагентів" перед третім розглядом. Перед цим 11 травня у Тбілісі пройшов найбільший мітинг проти ухвалення закону, на вулиці вийшли десятки тисяч людей.

Тим часом 12 міністрів країн ЄС попросили Єврокомісію терміново пояснити наслідки ухвалення проєкту про "іноагентів" для євроінтеграції Грузії.

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