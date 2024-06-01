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Низка країн Заходу підтримують перемир’я у Газі на основі плану, оприлюдненого Байденом

Новини — Субота, 1 червня 2024, 15:43 — Марія Ємець

Низка західних країн висловили підтримку трьохетапному плану встановленню миру у секторі Гази, який нещодавно опублікував президент США Джо Байден як запропонований Ізраїлем. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

У п’ятницю 31 травня Байден виклав пропозицію шляху до перемир’я у секторі Гази з трьох етапів, яку Ізраїль запропонував ХАМАС і яка передбачає звільнення всіх заручників і остаточне припинення бойових дій.

Низка столиць після того висловили підтримку плану і закликали погоджуватись на його умови.

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"Це надія на сталий мир на Близькому Сході. Потрібно скористатись цією можливістю і докладати усіх зусиль для припинення вогню і звільнення заручників", – відреагувала міністерка закордонних справ Анналена Бербок. 

Підтримку плану висловив і президент Франції Емманюель Макрон. 

"Війна у Газі має припинитися. Ми підтримуємо пропозицію США для сталого миру, і також працюємо з нашими партнераи у регіоні задля миру і безпеки для всіх. (Необхідне) звільнення заручників, стале припинення вогню для того, щоб рухатися до миру і рішення з двома державами", – заявив він. 

"Пропозиція, опублікована президентом США – це нагода покласти край стражданням і почати рухатися до миру. Усі сторони мають нею скористатися", – заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Очільник МЗС Швеції Тобіас Більстрьом також сказав, що усім сторонам ізраїльсько-палестинського конфлікту варто прийняти план, щоб зупинити бойові дії, звільнити заручників і почати закладати грунт для сталого миру і "рішення з двома державами".

Розповідаючи про 3-етапний план встановлення миру, Байден також висловив думку, що операція Ізраїлю суттєво ослабила військовий потенціал ХАМАС і угруповання вже не становить значної загрози для єврейської держави.

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Близький Схід Ізраїль
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