Низка країн Заходу підтримують перемир’я у Газі на основі плану, оприлюдненого Байденом

Низка західних країн висловили підтримку трьохетапному плану встановленню миру у секторі Гази, який нещодавно опублікував президент США Джо Байден як запропонований Ізраїлем.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У п’ятницю 31 травня Байден виклав пропозицію шляху до перемир’я у секторі Гази з трьох етапів, яку Ізраїль запропонував ХАМАС і яка передбачає звільнення всіх заручників і остаточне припинення бойових дій.

Низка столиць після того висловили підтримку плану і закликали погоджуватись на його умови.

Реклама:

"Це надія на сталий мир на Близькому Сході. Потрібно скористатись цією можливістю і докладати усіх зусиль для припинення вогню і звільнення заручників", – відреагувала міністерка закордонних справ Анналена Бербок.

Der 3-Phasen-Plan ist die unglaublich dringende Hoffnung für dauerhaften Frieden im #NahenOsten. Jetzt gilt es, diese Chance zu ergreifen und mit ganzer Kraft an Waffenstillstand und Geiselfreilassung zu arbeiten. https://t.co/PbZd9IbVZ2 — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) June 1, 2024

Підтримку плану висловив і президент Франції Емманюель Макрон.

The war in Gaza must end.



We support the US proposal for a durable peace. Just as we are working with our partners in the region on peace and security for all.



The release of the hostages, a permanent ceasefire to work towards peace and progress on the two-state solution. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 1, 2024

"Війна у Газі має припинитися. Ми підтримуємо пропозицію США для сталого миру, і також працюємо з нашими партнераи у регіоні задля миру і безпеки для всіх. (Необхідне) звільнення заручників, стале припинення вогню для того, щоб рухатися до миру і рішення з двома державами", – заявив він.

"Пропозиція, опублікована президентом США – це нагода покласти край стражданням і почати рухатися до миру. Усі сторони мають нею скористатися", – заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Canada has been calling for an immediate ceasefire, an urgent increase in unhindered humanitarian assistance, and the release of all hostages. The proposal put forward by @POTUS is an opportunity to end the suffering and return to a path to peace. All parties must seize it. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 1, 2024

Очільник МЗС Швеції Тобіас Більстрьом також сказав, що усім сторонам ізраїльсько-палестинського конфлікту варто прийняти план, щоб зупинити бойові дії, звільнити заручників і почати закладати грунт для сталого миру і "рішення з двома державами".

I agree with you @SecBlinken and that all parties in the conflict should now accept the proposed deal. Welcome and support President Biden’s efforts to reach a ceasefire deal in Gaza. There is an urgent need for a humanitarian ceasefire, release of all hostages and preparing for… https://t.co/aXKDMcxsHk — Tobias Billström (@TobiasBillstrom) June 1, 2024

Розповідаючи про 3-етапний план встановлення миру, Байден також висловив думку, що операція Ізраїлю суттєво ослабила військовий потенціал ХАМАС і угруповання вже не становить значної загрози для єврейської держави.