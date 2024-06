Ряд стран Запада поддерживают перемирие в Газе на основе плана, представленного Байденом

Ряд западных стран выразили поддержку трехэтапному плану установлению мира в секторе Газа, который недавно опубликовал президент США Джо Байден как предложенный Израилем.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В пятницу 31 мая Байден изложил предложение пути к перемирию в секторе Газа из трех этапов, которое Израиль предложил ХАМАС и которое предусматривает освобождение всех заложников и окончательное прекращение боевых действий.

Ряд столиц после того выразили поддержку плану и призвали соглашаться на его условия.

Реклама:

"Это надежда на устойчивый мир на Ближнем Востоке. Нужно воспользоваться этой возможностью и прилагать все усилия для прекращения огня и освобождения заложников", – отреагировала министр иностранных дел Анналена Бербок.

Der 3-Phasen-Plan ist die unglaublich dringende Hoffnung für dauerhaften Frieden im #NahenOsten. Jetzt gilt es, diese Chance zu ergreifen und mit ganzer Kraft an Waffenstillstand und Geiselfreilassung zu arbeiten. https://t.co/PbZd9IbVZ2 — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) June 1, 2024

Поддержку плану выразил и президент Франции Эмманюэль Макрон.

The war in Gaza must end.



We support the US proposal for a durable peace. Just as we are working with our partners in the region on peace and security for all.



The release of the hostages, a permanent ceasefire to work towards peace and progress on the two-state solution. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 1, 2024

"Война в Газе должна прекратиться. Мы поддерживаем предложение США для устойчивого мира, и также работаем с нашими партнерами в регионе ради мира и безопасности для всех. (Необходимо) освобождение заложников, устойчивое прекращение огня для того, чтобы двигаться к миру и решению с двумя государствами", – заявил он.

"Предложение, опубликованное президентом США – это возможность положить конец страданиям и начать двигаться к миру. Все стороны должны ею воспользоваться", – заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Canada has been calling for an immediate ceasefire, an urgent increase in unhindered humanitarian assistance, and the release of all hostages. The proposal put forward by @POTUS is an opportunity to end the suffering and return to a path to peace. All parties must seize it. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 1, 2024

Глава МИД Швеции Тобиас Бильстрём также сказал, что всем сторонам израильско-палестинского конфликта стоит принять план, чтобы остановить боевые действия, освободить заложников и начать закладывать почву для устойчивого мира и "решения с двумя государствами".

I agree with you @SecBlinken and that all parties in the conflict should now accept the proposed deal. Welcome and support President Biden’s efforts to reach a ceasefire deal in Gaza. There is an urgent need for a humanitarian ceasefire, release of all hostages and preparing for… https://t.co/aXKDMcxsHk — Tobias Billström (@TobiasBillstrom) June 1, 2024

Рассказывая о 3-этапном плане установления мира, Байден также выразил мнение, что операция Израиля существенно ослабила военный потенциал ХАМАС и группировка уже не представляет значительной угрозы для еврейского государства.