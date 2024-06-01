Президент ПАРЄ засудив черговий удар РФ по енергетичній інфраструктурі України

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Теодорос Русопулос відреагував на останню масовану ракетну атаку Росії проти України, під час якої постраждали об’єкти енергетичної інфраструктури.

Як повідомляє "Європейська правда", допис він опублікував у своєму Х (Twitter).

Теодорос Русопулос висловив осуд масованої російської атаки в ніч на суботу по українській енергетичній інфраструктурі.

I strongly condemn Russia’s large-scale drone and missile attack on Ukraine’s energy infrastructure across the country. There will be no impunity for such acts. Those responsible will be brought to justice. Реклама: June 1, 2024

"За такі дії не буде безкарності. Відповідальні за це постануть перед правосуддям", – заявив він.

У Міненерго після нічної атаки заявили, що вона стала вже шостим ударом РФ по українських енергетичних об’єктах з березня цього року, та що через наслідки можуть змінитися оголошені раніше обсяги обмежень на споживання.

У ДТЕК повідомили, що серйозно пошкоджене обладнання на двох ТЕС.