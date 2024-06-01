Президент ПАСЕ осудил очередной удар РФ по энергетической инфраструктуре Украины

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Теодорос Русопулос отреагировал на последнюю массированную ракетную атаку России против Украины, во время которой пострадали объекты энергетической инфраструктуры.

Как сообщает "Европейская правда", сообщение он опубликовал в своем Х (Twitter).

Теодорос Русопулос осудил массированную российскую атаку в ночь на субботу по украинской энергетической инфраструктуре.

I strongly condemn Russia’s large-scale drone and missile attack on Ukraine’s energy infrastructure across the country. There will be no impunity for such acts. Those responsible will be brought to justice. Реклама: June 1, 2024

"За такие действия не будет безнаказанности. Ответственные за это предстанут перед правосудием", – заявил он.

В Минэнерго после ночной атаки заявили, что она стала уже шестым ударом РФ по украинским энергетическим объектам с марта этого года, и что из-за последствий могут измениться объявленные ранее объемы ограничений на потребление.