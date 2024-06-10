В уряді Німеччини не планують оголошувати дострокові вибори

В уряді Німеччини заявили, що не планують проведення дострокових парламентських виборів попри низькі результати коаліційних партій на виборах у Європарламент.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Spiegel.

За словами речника уряду Штеффена Гебештрайта, керівна коаліція "ні на секунду" не розглядала питання про дочасні вибори в Німеччині, незважаючи на погані результати всіх трьох коаліційних партнерів на європейських виборах.

Очікують, що наступний Бундестаг у Німеччині буде обраний восени 2025 року.

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"Ми так і плануємо це втілити в життя", – сказав речник.

Усі три партії в коаліції Олафа Шольца у федеральному уряді Німеччини – соціал-демократи, "Зелені" та "вільні демократи" – показали ненайкращі результати на євровиборах, що відображає розчарування виборців урядом.

Лідер німецької консервативної партії Християнсько-соціальний союз (ХСС) і глава уряду Баварії Маркус Зьодер закликав до якнайшвидшого проведення дострокових національних парламентських виборів.

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