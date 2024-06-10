Прем’єр Баварії вимагає дострокових виборів у Німеччині після поразки коаліції Шольца

Лідер німецької консервативної партії ХСС і глава уряду Баварії Маркус Зьодер закликав до якнайшвидшого проведення дострокових національних парламентських виборів після провальних результатів лівоцентристської коаліції канцлера Олафа Шольца на виборах до Європарламенту.

Заяву Зьодера наводить агентство DPA, пише "Європейська правда".

ХСС входить у політичний блок спільно з партією ХДС на чолі з Фрідріхом Мерцом. Консервативний союз ХСС/ХДС виграв вибори до Європарламенту в Німеччині з результатом, удвічі кращим, ніж у соціал-демократів Шольца. Ультраправі з "Альтернативи для Німеччини" прийшли другими, СДПН Шольца – тільки третя.

"Цьому уряду в принципі кінець. І тепер має бути як у Франції: були вимоги нових виборів, є нові вибори Макрона", – сказав Зьодер, який також є прем'єр-міністром Баварії.

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"Наша країна потребує нового старту. Ось чому нові вибори повинні відбутися якомога швидше", – додав Зьодер.

Президент Франції Емманюель Макрон у неділю ввечері оголосив про розпуск Національних зборів після гучної поразки його партії від ультраправих на виборах.

Більшість французів підтримують розпуск Національних зборів Франції. Вибори у два тури мають відбутися 30 червня і 7 липня перед початком Олімпійських ігор у Парижі.

Усі три партії в коаліції Олафа Шольца у федеральному уряді Німеччини – соціал-демократи, "Зелені" та "вільні демократи" – показали ненайкращі результати на євровиборах, що відображає розчарування виборців урядом.