Пов’язана з Ердоганом німецька партія не пройшла до Європарламенту

Новостворена німецька політична партія "Демократичний альянс за різноманітність і пробудження" (DAVA), яку підозрюють у зв'язках з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, не набрала достатньої кількості голосів на виборах до Європарламенту.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Turkish Minute.

DAVA висунула 11 кандидатів до Європарламенту, більшість із них мають турецьке коріння. На голосуванні в неділю партія набрала майже 149 тисяч голосів і не здобула жодного з 96 мандатів, які припадають на Німеччину.

Партія ісламістського спрямування була створена лише на початку року. Її співголова й співзасновник Фатіх Зінгал раніше був речником Спілки міжнародних демократів – організації, яка лобіює інтереси партії влади Туреччини в Європейському Союзі.

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На початку травня Ердоган особисто прийняв делегатів Спілки в Туреччині, де закликав громадян турецького походження активно брати участь у виборах до Європейського парламенту.

Попри це, голова DAVA Тейфік Озджан і Фатіх Зінгал заперечували свої зв'язки з Ердоганом і його Партією справедливості та розвитку, зокрема те, що партія нібито фінансується турецьким урядом.

Нагадаємо, що в Німеччині мешкає найбільша у світі турецька діаспора: 1,3 мільйона жителів ФРН мають турецьке громадянство, а ще майже три мільйони є німецькими громадянами турецького походження.

Як повідомлялось, усі три партії в коаліції Олафа Шольца у федеральному уряді Німеччини – соціал-демократи, "Зелені" та "вільні демократи" – показали не найкращі результати на євровиборах, що відображає розчарування виборців урядом.

Про останні вибори до Європарламенту читайте у статті Європа йде вправо. Що означають результати євровиборів та чому вони стали історичними