Связанная с Эрдоганом немецкая партия не прошла в Европарламент

Недавно созданная немецкая политическая партия "Демократический альянс за разнообразие и пробуждение" (DAVA), которую подозревают в связях с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, не набрала достаточного количества голосов на выборах в Европарламент.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Turkish Minute.

DAVA выдвинула 11 кандидатов в Европарламент, большинство из них имеют турецкие корни. На голосовании в воскресенье партия набрала почти 149 тысяч голосов и не получила ни одного из 96 мандатов, которые приходятся на Германию.

Партия исламистского направления была создана лишь в начале года. Ее сопредседатель и соучредитель Фатих Зингал ранее был представителем Союза международных демократов – организации, которая лоббирует интересы партии власти Турции в Европейском Союзе.

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В начале мая Эрдоган лично принял делегатов Союза в Турции, где призвал граждан турецкого происхождения активно участвовать в выборах в Европейский парламент.

Несмотря на это, председатель DAVA Тейфик Озджан и Фатих Зингал отрицали свои связи с Эрдоганом и его Партией справедливости и развития, в частности то, что партия якобы финансируется турецким правительством.

Напомним, что в Германии проживает крупнейшая в мире турецкая диаспора: 1,3 миллиона жителей ФРГ имеют турецкое гражданство, а еще почти три миллиона являются немецкими гражданами турецкого происхождения.

Как сообщалось, все три партии в коалиции Олафа Шольца в федеральном правительстве Германии – социал-демократы, "Зеленые" и "свободные демократы" – показали не самые лучшие результаты на евровыборах, что отражает разочарование избирателей правительством.

О последних выборах в Европарламент читайте в статье Европа идет вправо. Что означают результаты евровыборов и почему они стали историческими