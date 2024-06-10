Ізраїль оголосив демарш послу Словенії через визнання Палестини

Міністерство закордонних справ Ізраїлю 10 червня викликало посла Словенії Андрею Пуркарт Мартінес на знак протесту проти нещодавнього визнання держави Палестина словенською владою.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні МЗС Ізраїлю.

Генеральний директор ізраїльського МЗС Яків Бліцштейн під час виклику, як зазначається, "оголосив демарш" послу Словенії за "викривлене рішення її уряду визнати палестинську державу, що суперечить політиці ЄС та позиції більшості країн-однодумців".

Представник зовнішньополітичного відомства вказав, що цей крок "заохочує терористичну організацію ХАМАС і ускладнює прогрес щодо угоди про звільнення заручників".

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Минулого тижня парламент Словенії проголосував за визнання Палестини "незалежною і суверенною державою", завершивши останній формальний крок на цьому шляху.

Рішення Словенії настало після аналогічного кроку Іспанії, Ірландії та Норвегії. У відповідь на це Ізраїль відкликав своїх послів з цих трьох держав для "термінових консультацій".

Адміністрація президента США Джо Байдена не підтримала одностороннє визнання Іспанією, Ірландією і Норвегією Палестинської держави, але підтримує таке визнання в принципі шляхом дипломатичних переговорів.