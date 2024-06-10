Израиль объявил демарш послу Словении из-за признания Палестины

Министерство иностранных дел Израиля 10 июня вызвало посла Словении Андрею Пуркарт Мартинес в знак протеста против недавнего признания государства Палестина словенскими властями.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении МИД Израиля.

Генеральный директор израильского МИД Яков Блицштейн во время вызова, как отмечается, "объявил демарш" послу Словении за "искаженное решение ее правительства признать палестинское государство, что противоречит политике ЕС и позиции большинства стран-единомышленников".

Представитель внешнеполитического ведомства указал, что этот шаг "поощряет террористическую организацию ХАМАС и затрудняет прогресс по соглашению об освобождении заложников".

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На прошлой неделе парламент Словении проголосовал за признание Палестины "независимым и суверенным государством", завершив последний формальный шаг на этом пути.

Решение Словении последовало после аналогичного шага Испании, Ирландии и Норвегии. В ответ на это Израиль отозвал своих послов из этих трех государств для "срочных консультаций".

Администрация президента США Джо Байдена не поддержала одностороннее признание Испанией, Ирландией и Норвегией Палестинского государства, но поддерживает такое признание в принципе путем дипломатических переговоров.