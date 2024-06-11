Проросійський віцепрем'єр Сербії під час візиту до РФ вшанував пам'ять Сталіна

Віцепрем'єр Сербії Александар Вулін, який перебуває під санкціями США за співпрацю з Росією, вшанував пам'ять радянського диктатора Йосипа Сталіна під час візиту до РФ.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє РТРС.

Вулін поклав квіти на могилу диктатора на Красній площі сьогодні, 11 червня, про що свідчить відповідна світлина.

РТРС

Сербський посадовець проводить багатоденний офіційний візит у Москві, де очолює державну делегацію.

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Офіційний Белград підтримує міцні відносини з Москвою. Сербія є однією з небагатьох європейських країн, які не ввели санкції проти Росії після вторгнення в Україну.

Повідомляли, що 9 травня Вулін у складі міністрів Сербії брав участь у марші "Безсмертний полк", учасники якого несли, серед іншого, прапори Росії й Білорусі та символи підтримки російської агресії проти України.

Народна скупщина (парламент) Сербії 2 травня більшістю голосів затвердила новий уряд на чолі з прем'єр-міністром Мілошем Вучевичем, до складу якого увійшов Александар Вулін.

Раніше Вулін був міністром оборони та внутрішніх справ країни. У 2020 році у статусі міністра оборони він офіційно проголосив концепцію "сербського світу", схожу з "русскім міром" – "захистимо всіх сербів, де б вони не жили".

У липні 2023 року США наклали на Вуліна санкції, що зробило його першим чинним сербським посадовцем, що потрапив під санкції, з часів правління Слободана Мілошевича в 1990-х роках. Після цього Вулін подав у відставку з посади глави розвідслужби.