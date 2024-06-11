Пророссийский вице-премьер Сербии во время визита в РФ почтил память Сталина

Вице-премьер Сербии Александар Вулин, который находится под санкциями США за сотрудничество с Россией, почтил память советского диктатора Иосифа Сталина во время визита в РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает РТРС.

Вулин возложил цветы на могилу диктатора на Красной площади сегодня, 11 июня, о чем свидетельствует соответствующая фотография.

РТРС

Сербский чиновник проводит многодневный официальный визит в Москве, где возглавляет государственную делегацию.

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Официальный Белград поддерживает прочные отношения с Москвой. Сербия является одной из немногих европейских стран, которые не ввели санкции против России после вторжения в Украину.

Сообщалось, что 9 мая Вулин в числе министров Сербии участвовал в марше "Бессмертный полк", участники которого несли, среди прочего, флаги России и Беларуси и символы поддержки российской агрессии против Украины.

Народная скупщина (парламент) Сербии 2 мая большинством голосов утвердила новое правительство во главе с премьер-министром Милошем Вучевичем, в состав которого вошел Александар Вулин.

Ранее Вулин был министром обороны и внутренних дел страны. В 2020 году в статусе министра обороны он официально провозгласил концепцию "сербского мира", схожую с "русским миром" – "защитим всех сербов, где бы они ни жили".

В июле 2023 года США наложили на Вулина санкции, что сделало его первым действующим сербским чиновником, попавшим под санкции, со времен правления Слободана Милошевича в 1990-х годах. После этого Вулин подал в отставку с должности главы разведслужбы.