Німеччина виділить 100 млн євро для українських програм у сфері охорони здоров'я
Уряд Німеччини на Конференції з відновлення України в Берліні пообіцяв Києву нову допомогу для програм у сфері охорони здоров'я на загальну суму близько 100 мільйонів євро.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Tagesschau.
З них 65 млн євро призначені для психічного здоров'я та психосоціальної підтримки, 12 млн євро – для партнерства лікарень, і 20 млн євро для медичних установ, що спеціалізуються на роботі з жінками.
Міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах вказав на те, що загарбницька війна РФ проти України не обмежується лише тим, що забирає багато життів та калічить незліченну кількість людей.
"Постійні страждання, втрата близьких і драматичний досвід травмують цілі покоління", – сказав він, пояснюючи необхідність підтримки, зокрема, у психічній сфері.
Урядовець навів приклад дітей в Україні, чиї перші спогади пов'язані з бомбардуваннями.
"Це перспективи, яких потребує ця сильна й вражаюча країна", – резюмував Лаутербах.
Раніше на конференції з відбудови України у Берліні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що у середньостроковій перспективі для відбудови країни важлива робота за п’ятьма напрямками, від захисту неба до інвестицій.
Перед цим канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував у найближчі "тижні та місяці" постачання в Україну нових засобів ППО, зокрема однієї системи ЗРК Patriot, а також ракет та боєприпасів.
Президентка Єврокомісії у своєму виступі оголосила, що ЄС виділить Україні ще 1,9 млрд євро фінансової підтримки до кінця місяця за програмою Ukraine Facility, загальний обсяг якої складає 50 млрд євро.