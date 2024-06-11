Німеччина виділить 100 млн євро для українських програм у сфері охорони здоров'я

Уряд Німеччини на Конференції з відновлення України в Берліні пообіцяв Києву нову допомогу для програм у сфері охорони здоров'я на загальну суму близько 100 мільйонів євро.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Tagesschau.

З них 65 млн євро призначені для психічного здоров'я та психосоціальної підтримки, 12 млн євро – для партнерства лікарень, і 20 млн євро для медичних установ, що спеціалізуються на роботі з жінками.

Міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах вказав на те, що загарбницька війна РФ проти України не обмежується лише тим, що забирає багато життів та калічить незліченну кількість людей.

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"Постійні страждання, втрата близьких і драматичний досвід травмують цілі покоління", – сказав він, пояснюючи необхідність підтримки, зокрема, у психічній сфері.

Урядовець навів приклад дітей в Україні, чиї перші спогади пов'язані з бомбардуваннями.

"Це перспективи, яких потребує ця сильна й вражаюча країна", – резюмував Лаутербах.

Раніше на конференції з відбудови України у Берліні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що у середньостроковій перспективі для відбудови країни важлива робота за п’ятьма напрямками, від захисту неба до інвестицій.

Перед цим канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував у найближчі "тижні та місяці" постачання в Україну нових засобів ППО, зокрема однієї системи ЗРК Patriot, а також ракет та боєприпасів.

Президентка Єврокомісії у своєму виступі оголосила, що ЄС виділить Україні ще 1,9 млрд євро фінансової підтримки до кінця місяця за програмою Ukraine Facility, загальний обсяг якої складає 50 млрд євро.