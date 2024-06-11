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Германия выделит 100 млн евро для украинских программ в сфере здравоохранения

Новости — Вторник, 11 июня 2024, 17:22 — Андрей Синявский

Правительство Германии на Конференции по восстановлению Украины в Берлине пообещало Киеву новую помощь для программ в сфере здравоохранения на общую сумму около 100 миллионов евро.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Tagesschau.

Из них 65 млн евро предназначены для психического здоровья и психосоциальной поддержки, 12 млн евро – для партнерства больниц, и 20 млн евро для медицинских учреждений, специализирующихся на работе с женщинами.

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах указал на то, что захватническая война РФ против Украины не ограничивается только тем, что забирает много жизней и калечит бесчисленное количество людей.

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"Постоянные страдания, потеря близких и драматический опыт травмируют целые поколения", – сказал он, объясняя необходимость поддержки, в частности, в психической сфере.

Чиновник привел пример детей в Украине, чьи первые воспоминания связаны с бомбардировками.

"Это перспективы, в которых нуждается эта сильная и впечатляющая страна", – резюмировал Лаутербах.

Ранее на конференции по восстановлению Украины в Берлине министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в среднесрочной перспективе для восстановления страны важна работа по пяти направлениям, от защиты неба до инвестиций.

Перед этим канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал в ближайшие "недели и месяцы" поставки в Украину новых средств ПВО, в частности одной системы ЗРК Patriot, а также ракет и боеприпасов.

Президент Еврокомиссии в своем выступлении объявила, что ЕС выделит Украине еще 1,9 млрд евро финансовой поддержки до конца месяца по программе Ukraine Facility, общий объем которой составляет 50 млрд евро.

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Германия
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