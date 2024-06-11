В Республике Сербской открыли "офис" посольства России
Новости — Вторник, 11 июня 2024, 19:17 —
В городе Баня-Лука, административном центре Республики Сербской – энтитета в составе Боснии и Герцеговины, – 11 июня открылся "офис российского посольства" в БиГ.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила балканская служба "Радио Свобода".
Офис, открытие которого было Министерство иностранных дел БиГ одобрило в 2021 году – за год до полномасштабного нападения России на Украину, – открыли пророссийский президент Республики Сербской Милорад Додик и посол России в БиГ Игорь Калабухов.
Видеопоздравление записал и российский министр иностранных дел Сергей Лавров, где поблагодарил митрополита Сербской православной церкви в Баня-Луке Ефрема за то, что "он предоставил такое замечательное здание для размещения российской дипломатической миссии".
Здание, в котором расположен российский "офис", расположено рядом с правительством Республики Сербской. Его местонахождение до последнего скрывали от СМИ.
Этим шагом Босния и Герцеговина стала единственной страной на Западных Балканах, где разрешили расширение дипломатической миссии России после того, как эта страна начала полномасштабное вторжение против Украины в 2022 году.
Лидеры Республики Сербской во главе с Додиком не дистанцировались от Москвы после того, как Европейский Союз наложил на нее санкции из-за агрессии против Украины.
Сам Додик, который находится под санкциями США и Британии из-за блокирования демократических механизмов власти в Боснии и Герцеговине, после февраля 2022 года четыре раза встречался с Владимиром Путиным в России.