В Республике Сербской открыли "офис" посольства России

В городе Баня-Лука, административном центре Республики Сербской – энтитета в составе Боснии и Герцеговины, – 11 июня открылся "офис российского посольства" в БиГ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила балканская служба "Радио Свобода".

Офис, открытие которого было Министерство иностранных дел БиГ одобрило в 2021 году – за год до полномасштабного нападения России на Украину, – открыли пророссийский президент Республики Сербской Милорад Додик и посол России в БиГ Игорь Калабухов.

ФОТО: РАДИО СВОБОДА

Видеопоздравление записал и российский министр иностранных дел Сергей Лавров, где поблагодарил митрополита Сербской православной церкви в Баня-Луке Ефрема за то, что "он предоставил такое замечательное здание для размещения российской дипломатической миссии".

Реклама:

ФОТО: РАДИО СВОБОДА

Здание, в котором расположен российский "офис", расположено рядом с правительством Республики Сербской. Его местонахождение до последнего скрывали от СМИ.

Этим шагом Босния и Герцеговина стала единственной страной на Западных Балканах, где разрешили расширение дипломатической миссии России после того, как эта страна начала полномасштабное вторжение против Украины в 2022 году.

Лидеры Республики Сербской во главе с Додиком не дистанцировались от Москвы после того, как Европейский Союз наложил на нее санкции из-за агрессии против Украины.

Сам Додик, который находится под санкциями США и Британии из-за блокирования демократических механизмов власти в Боснии и Герцеговине, после февраля 2022 года четыре раза встречался с Владимиром Путиным в России.