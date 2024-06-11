ЄС підписав гарантійні угоди на 1,4 млрд євро в межах плану Ukraine Facility

Європейський Союз підписав перші гарантійні угоди в межах інвестиційної складової плану Ukraine Facility, який передбачає надання Україні 50 мільярдів макрофінансової допомоги до 2027 року.

Про це на конференції з відбудови в Берліні 11 червня оголосила віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко, повідомляє "Європейська правда".

Як пояснила Свириденко, угоди на суму 1,4 мільярда євро підписані з міжнародними та двосторонніми фінансовими інституціями в межах Ukraine Investment Framework – інвестиційного компонента програми Ukraine Facility.

"Тепер цей інвестиційний інструмент почне працювати, а в Україну почнуть заходити нові інвестори", – додала вона.

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Нові угоди складаються з 1 мільярда євро кредитних гарантій і 400 мільйонів євро змішаних фінансових грантів, які стосуються ремонту, відновлення й розвитку енергетичної інфраструктури України.

Програми в межах цих угод також спрямовані на транспортний і муніципальний сектори та доступ до фінансування для малих і середніх підприємств, зокрема тих, які постраждали від війни в деокупованих і прифронтових регіонах.

Минулого тижня Верховна рада ратифікувала угоду з Євросоюзом щодо так званого плану для Ukraine Facility, який визначає зобов’язання з реформ на період до 2027 року.

20 березня Єврокомісія переказала Україні перший транш з Ukraine Facility обсягом 4,5 млрд євро.

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