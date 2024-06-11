ЕС подписал гарантийные соглашения на 1,4 млрд евро в рамках плана Ukraine Facility

Европейский Союз подписал первые гарантийные соглашения в рамках инвестиционной составляющей плана Ukraine Facility, который предусматривает предоставление Украине 50 миллиардов макрофинансовой помощи до 2027 года.

Об этом на конференции по восстановлению в Берлине 11 июня объявила вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко, сообщает "Европейская правда".

Как пояснила Свириденко, соглашения на сумму 1,4 миллиарда евро подписаны с международными и двусторонними финансовыми институтами в рамках Ukraine Investment Framework – инвестиционного компонента программы Ukraine Facility.

"Теперь этот инвестиционный инструмент начнет работать, а в Украину начнут заходить новые инвесторы", – добавила она.

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Новые соглашения состоят из 1 миллиарда евро кредитных гарантий и 400 миллионов евро смешанных финансовых грантов, которые касаются ремонта, восстановления и развития энергетической инфраструктуры Украины.

Программы в рамках этих соглашений также направлены на транспортный и муниципальный секторы и доступ к финансированию для малых и средних предприятий, в частности тех, которые пострадали от войны в деоккупированных и прифронтовых регионах.

На прошлой неделе Верховная рада ратифицировала соглашение с Евросоюзом по так называемому плану для Ukraine Facility, который определяет обязательства по реформам на период до 2027 года.

20 марта Еврокомиссия перевела Украине первый транш из Ukraine Facility объемом 4,5 млрд евро.

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