Австрія обурена висланням своєї журналістки з Росії

Міністерство закордонних справ Австрії висловило обурення через рішення російської влади про позбавлення акредитації журналістки телеканалу ORF Марії Кніпс-Віттінг у відповідь на вислання з Відня пропагандиста ТАСС.

Про це, як пише "Європейська правда", відомство повідомило в коментарі агентству АРА.

В австрійському МЗС вважають, що рішення Москви стосовно Кніпс-Віттінг не має під собою жодних підстав і є абсолютно невиправданим.

"Це ще один кричущий наступ на свободу преси в Росії", – підкреслив речник зовнішньополітичного відомства, додавши, що посольство Австрії в Москві перебуває в тісному контакті з журналісткою.

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Редакція ORF також висловила протест у відкритому листі до посольства Росії в Австрії, де назвала вислання Кніпс-Віттінг "прямим нападом на свободу ЗМІ, який ми рішуче засуджуємо".

"Ми засуджуємо довільну дипломатичну помсту російської сторони проти нашого кореспондента, який завжди працював у Росії в суворій відповідності з усіма законними правилами акредитації", – підкреслили там.

Як вдалось дізнатись АРА, російського пропагандиста з агентства ТАСС Івана Попова вирішили вислати через "негативну оцінку" спецслужб.

Цьому передувала публікація-розслідування щотижневика Falter у березні 2024 року, де неназваного кореспондента ТАСС, який працював у Відні з минулого року, назвали "співробітником російської служби зовнішньої розвідки СЗР".

Минулого року через звинувачення у шпигунстві з Австрії були вислані чотири російські "дипломати", на початку цього року вислали ще двох.