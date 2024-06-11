Австрия возмущена высылкой своей журналистки из России

Министерство иностранных дел Австрии выразило возмущение из-за решения российских властей о лишении аккредитации журналистки телеканала ORF Марии Книпс-Виттинг в ответ на высылку из Вены пропагандиста ТАСС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", ведомство сообщило в комментарии агентству АРА.

В австрийском МИД считают, что решение Москвы в отношении Книпс-Виттинг не имеет под собой никаких оснований и является абсолютно неоправданным.

"Это еще одно вопиющее наступление на свободу прессы в России", – подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства, добавив, что посольство Австрии в Москве находится в тесном контакте с журналисткой.

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Редакция ORF также выразила протест в открытом письме в посольство России в Австрии, где назвала высылку Книпс-Виттинг "прямым нападением на свободу СМИ, которое мы решительно осуждаем".

"Мы осуждаем произвольную дипломатическую месть российской стороны против нашего корреспондента, который всегда работал в России в строгом соответствии со всеми законными правилами аккредитации", – подчеркнули там.

Как удалось узнать АРА, российского пропагандиста из агентства ТАСС Ивана Попова решили выслать из-за "негативной оценки" спецслужб.

Этому предшествовала публикация-расследование еженедельника Falter в марте 2024 года, где неназванного корреспондента ТАСС, который работал в Вене с прошлого года, назвали "сотрудником российской службы внешней разведки СВР".

В прошлом году из-за обвинений в шпионаже из Австрии были высланы четыре российских "дипломата", в начале этого года выслали еще двух.