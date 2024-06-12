Німецькі ЗМІ дізналися нові плани Міноборони про відновлення призову до війська

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус невдовзі запропонує найновіший проєкт щодо поновлення призову на військову службу за іншою моделлю, аніж та, що діяла до скасування обов’язкової служби у війську 13 років тому.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel за матеріалами агентства dpa, яке дізналося деталі проєкту.

За даними журналістів, головна ідея ініціативи Пісторіуса у тому, щоби усі юнаки проходили медкомісію щодо придатності до військової служби та заповнювали анкету, що допоможе визначити їхню морально-психологічну готовність і зацікавленість, після чого серед них обиратимуть тих, хто буде призваний.

Планувальники міністерства розраховують, що щорічно опитувальник будуть заповнювати приблизно 400 тисяч юнаків, з яких орієнтовно чверть висловлять якийсь інтерес до служби, і з-поміж усіх буде приблизно 40 тисяч кандидатів на призов. За задумом, служба буде тривати від 7 місяців до року.

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На даний час країна має ресурси та інфраструктуру для одночасного проходження служби 5-7 тисячами новобранців, але її почнуть розбудовувати.

Вранці у середу Пісторіус розповість деталі пропозиції в оборонному комітеті Бундестагу, а в другій половині дня має вийти з пресконференцією з цього приводу.

Остання версія проєкту відрізняється від давніших повідомлень про те, що Пісторіус під тиском однопартійців відмовляється від ідеї відновлення обов'язкового призову, оскільки більшість в СДПН виступають за те, щоб служба залишалася виключно добровільною і призовників мотивували різноманітними перевагами.

Перед тим у ЗМІ потрапляв опис трьох різних моделей відновлення призову, найбільш "радикальна" з яких передбачала обов’язкове анкетування та відбір певної кількості призовників з-поміж обох статей, з можливістю альтернативної цивільної служби.

Призов у Німеччині скасували у 2011 році, відтоді відповідальні за це структури практично зникли. Проте закон щодо призову передбачає можливість його поновлення на основі рішення Бундестагу, що цього вимагає ситуація. Проте ніяких конкретних приготувань до такого розвитку подій не було.

Пісторіус є рішучим адвокатом повернення призову, щоб забезпечити достатню кількість людей у Бундесвері, оскільки чисельність добровільних контрактників продовжує знижуватися. Міністр наполягає, що модель призову без жодних зобов’язуючих елементів не може бути ефективною, а Німеччина повинна підтримувати власну боєздатність, щоб бути здатною до стримування і спроможною виконувати свої зобов’язання як союзник у НАТО.