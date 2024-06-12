Немецкие СМИ узнали новые планы Минобороны о возобновлении призыва в армию

Министр обороны Германии Борис Писториус вскоре предложит проект по возобновлению призыва на военную службу по другой модели, чем та, что действовала до отмены обязательной службы в армии 13 лет назад.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel по материалам агентства dpa, которое узнало детали проекта.

По данным журналистов, главная идея инициативы Писториуса в том, чтобы все юноши проходили медкомиссию по пригодности к военной службе и заполняли анкету, которая поможет определить их морально-психологическую готовность и заинтересованность, после чего среди них будут выбирать тех, кто будет призван.

Планировщики министерства рассчитывают, что ежегодно опросник будут заполнять примерно 400 тысяч юношей, из которых ориентировочно четверть выразят какой-то интерес к службе, и среди всех будет примерно 40 тысяч кандидатов на призыв. По замыслу, служба будет длиться от 7 месяцев до года.

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В настоящее время страна имеет ресурсы и инфраструктуру для одновременного прохождения службы 5-7 тысячами новобранцев, но ее начнут развивать.

Утром в среду Писториус расскажет детали предложения в оборонном комитете Бундестага, а во второй половине дня должен выйти с пресс-конференцией по этому поводу.

Последняя версия проекта отличается от более ранних сообщений о том, что Писториус под давлением однопартийцев отказывается от идеи восстановления обязательного призыва, поскольку большинство в СДПГ выступают за то, чтобы служба оставалась исключительно добровольной и призывников мотивировали различными преимуществами.

Перед тем в СМИ попадало описание трех различных моделей восстановления призыва, наиболее "радикальная" из которых предусматривала обязательное анкетирование и отбор определенного количества призывников из числа обоих полов, с возможностью альтернативной гражданской службы.

Призыв в Германии отменили в 2011 году, с тех пор ответственные за это структуры практически исчезли. Однако закон о призыве предусматривает возможность его возобновления на основе решения Бундестага, если этого потребует ситуация. Однако никаких конкретных приготовлений к такому развитию событий не было.

Писториус является решительным адвокатом возвращения призыва, чтобы обеспечить достаточное количество людей в Бундесвере, поскольку численность добровольных контрактников продолжает снижаться. Министр настаивает, что модель призыва без каких-либо обязывающих элементов не может быть эффективной, а Германия должна поддерживать собственную боеспособность, чтобы быть способной к сдерживанию и способной выполнять свои обязательства как союзник в НАТО.