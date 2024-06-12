Посол ЄС: Найнебезпечнішим, що може статись із Заходом, є перемога Росії

Глава дипмісії ЄС у Києві Катаріна Матернова вважає перемогу Росії в Україні найбільшою небезпекою для Заходу сьогодні.

Про це вона розповіла в інтерв’ю словацькому виданню Aktuality, пише "Європейська правда".

Матернова відповідала на запитання стосовно збільшення ризику прямої конфронтації між РФ і НАТО, якщо Захід надто активно допомагатиме Україні. Проте посол дала зрозуміти, що не вважає такий ризик головною загрозою.

"Я думаю, що найнебезпечніше, що може статися із Заходом, – це якщо Росія переможе", – сказала Матернова.

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Вона зауважила, що з часів Другої світової війни країни Заходу живуть в системі, яка була побудована, щоб гарантувати неможливість повторення схожих воєн.

"Одним з фундаментальних стовпів цієї системи є Статут ООН, який говорить, що кордони не можуть бути перекроєні військовим шляхом. Якби це було дозволено, якби навіть один з постійних членів Ради безпеки ООН напав на мирного сусіда і результатом цього став би переділ кордонів, то нічого з того, на чому побудована міжнародна система, не було б дійсним", – застерегла Матернова.

Для Словаччини, зауважила посол, яка є представницею цієї держави, це важливо, оскільки вона є маленькою країною і тому набагато вразливіша, ніж великі.

"Ми не наддержава, і саме для малих країн міжнародні правила є найціннішим, що ми маємо. Ми повинні бути зацікавлені в тому, щоб Росія не перемогла у своїй неспровокованій агресії проти України", – сказала Матернова.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про необхідність бути готовими до війни до 2029 року.

Водночас генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у червні, на цей момент не бачить безпосередньої загрози нападу Росії на країни Альянсу.