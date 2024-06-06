Генсек НАТО не бачить загрози нападу Росії на країни Альянсу
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на цей момент не бачить безпосередньої загрози нападу Росії на країни Альянсу.
Про це він сказав під час пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом, повідомляє "Європейська правда".
Столтенберг зазначив, що наразі Росія глибоко залучена у війну проти України і перекидає туди все більше резервів, в тому числі з районів, що межують з Фінляндією.
"Звичайно, коли бойові дії в Україні закінчаться, вони зможуть відновити ці сили. Але знову ж таки, це не означає, що ми бачимо якусь небезпеку неминучого нападу на будь-якого члена НАТО. Тому що НАТО – це 50% світової військової потужності. НАТО – це найсильніший Альянс, найпотужніша військова сила в світі", – підкреслив генсек Альянсу.
З ним погодився і фінський президент, який зазначив, що найкращий спосіб запобігти війні – це підготуватися до неї.
"Але саму ідею про те, що така країна, як Росія, якимось чином нападе або залякає найбільший військовий альянс у світі, я просто вважаю неправдоподібною", – сказав Стубб.
Низка європейських країн НАТО раніше попереджалаи про ризик агресії РФ у найближчому майбутньому.
Зокрема, голова Збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен висловив переконання, що "вікно можливостей" Північноатлантичного альянсу для підготовки до можливого протистояння з Росією зменшилось до двох-трьох років.
Крім того, на думку польського президента Анджея Дуди, Росія може незабаром мати такий військовий потенціал, що зможе напасти на НАТО вже у 2026-27 роках.