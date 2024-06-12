Посол ЄС: Високі результати ультраправих не слід сприймати як голоси проти підтримки України

Посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова вважає, що високі результати крайніх правих партій на виборах до Європарламенту у багатьох країнах ЄС не варто сприймати як сигнал, що багато європейців виступають проти підтримки України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв’ю словацькому Aktuality.

Матернову запитали, чи не здається їй, що результати ультраправих на європейських виборах були своєрідним референдумом щодо теперішньої політики ЄС щодо підтримки України у війні.

"Не думаю, що результати виборів до Європарламенту – це тільки про Україну. Такому результату посприяли багато факторів, від економічних проблем та інфляції до міграції", – відповіла посол, зауваживши, що загалом найбільші центристські партії все ж зберегли перевагу.

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На це їй відповіли ремаркою, що, наприклад, "Національне об’єднання" Ле Пен, яке здобуло перемогу у Франції, партія експрем’єра Бабіша у Чехії і ультраправа "Альтернатива для Німеччини", що стала переможницею на сході ФРН, скептично ставляться до підтримки України і просувають ідею про необхідність якось завершувати війну.

"Потрібно чітко сказати: люди, які найбільше прагнуть миру – це українці. Війна йде на їхній території. Це вони зазнають агресії. Це вони гинуть на полі бою, це українські цивільні гинуть від ударів російських бомб і ракет…

Звісно, у деяких країнах результати виборів – це у тому числі реакція на політику європейських лідерів щодо України. Але, думаю, економічні та культурні питання були не менш вагомими, як і загальне відчуття невпевненості у теперішньому складному світі… Я не думаю, що євровибори були "референдумом" щодо політики ЄС щодо України", – відповіла Матернова.

Вона додала, що при цьому Євросоюзу варто подумати, як покращити комунікацію з громадянами щодо питань, які стосуються російсько-української війни і підтримки України.

На питання про те, чи не очікує вона зміни позиції ЄС щодо підтримки України після виборів, Матернова відповіла заперечно.

"Перемогу здобули центристські партії, тож збережеться і підтримка України. А от у довгостроковій перспективі, звісно, лишається питання, чи Захід буде підтримувати Україну стільки, скільки необхідно", – сказала посол.

Вона також наголосила, що найнебезпечніше, що може статись із Заходом – це перемога Росії.

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