Посол ЕС: Высокие результаты ультраправых не следует воспринимать как голоса против поддержки Украины

Посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова считает, что высокие результаты крайне правых партий на выборах в Европарламент во многих странах ЕС не стоит воспринимать как сигнал, что многие европейцы выступают против поддержки Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в интервью словацкому Aktuality.

Матернову спросили, не кажется ли ей, что результаты ультраправых на европейских выборах были своеобразным референдумом относительно нынешней политики ЕС по поддержке Украины в войне.

"Не думаю, что результаты выборов в Европарламент – это только об Украине. Такому результату поспособствовали многие факторы, от экономических проблем и инфляции до миграции", – ответила посол, отметив, что в целом крупнейшие центристские партии все же сохранили преимущество.

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На это ей ответили ремаркой, что, например, "Национальное объединение" Ле Пен, которое одержало победу во Франции, партия экс-премьера Бабиша в Чехии и ультраправая "Альтернатива для Германии", ставшая победительницей на востоке ФРГ, скептически относятся к поддержке Украины и продвигают идею о необходимости как-то завершать войну.

"Нужно четко сказать: люди, которые больше всего хотят мира – это украинцы. Война идет на их территории. Это они подвергаются агрессии. Это они гибнут на поле боя, это украинские гражданские гибнут от ударов российских бомб и ракет... Конечно, в некоторых странах результаты выборов – это в том числе реакция на политику европейских лидеров в отношении Украины.

Но, думаю, экономические и культурные вопросы были не менее весомыми, как и общее ощущение неуверенности в нынешнем сложном мире... Я не думаю, что евровыборы были "референдумом" относительно политики ЕС в отношении Украины", – ответила Матернова.

Она добавила, что при этом Евросоюзу стоит подумать, как улучшить коммуникацию с гражданами по вопросам, касающимся российско-украинской войны и поддержки Украины.

На вопрос о том, не ожидает ли она изменения позиции ЕС по поддержке Украины после выборов, Матернова ответила отрицательно.

"Победу одержали центристские партии, поэтому сохранится и поддержка Украины. А вот в долгосрочной перспективе, конечно, остается вопрос, будет ли Запад поддерживать Украину столько, сколько необходимо", – сказала посол.

Она также отметила, что самое опасное, что может произойти с Западом – это победа России.

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