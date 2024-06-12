Макрон про свою відставку: Це абсурд
Президент Франції Емманюель Макрон знову спростував повідомлення про можливість своєї відставки у разі слабких результатів його партії на оголошених ним дострокових парламентських виборах.
Про це Макрон говорив на пресконференції у середу, його цитує BFMTV, пише "Європейська правда".
Макрон сказав, що після виборів призначить прем’єр-міністра, як того вимагає конституція, але це не означає передачу контролю ультраправим.
Говорячи про свою потенційну відставку, він назвав такі повідомлення абсурдними.
"Я покладу край ідеї, якої насправді ніколи не існувало. Це абсурд", – сказав французький президент.
Опитування показують, що ультраправа партія "Національне об’єднання" Марін Ле Пен матиме значну перевагу в першому турі голосування 30 червня.
Однак двотурова система голосування у Франції означає, що конкуруючі партії можуть об’єднатися, щоб перекрити шлях до влади ультраправим у другому турі 7 липня.
Напередодні Макрон також запевнив, що виключає складання своїх повноважень, яким би не був результат виборів.
Французькі ліві напередодні дострокових виборів у рекордно короткі терміни домовились про формування альянсу.
Детальніше на цю тему – у статті "Макрон йде ва-банк".