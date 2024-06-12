Макрон про свою відставку: Це абсурд

Президент Франції Емманюель Макрон знову спростував повідомлення про можливість своєї відставки у разі слабких результатів його партії на оголошених ним дострокових парламентських виборах.

Про це Макрон говорив на пресконференції у середу, його цитує BFMTV, пише "Європейська правда".

Макрон сказав, що після виборів призначить прем’єр-міністра, як того вимагає конституція, але це не означає передачу контролю ультраправим.

Говорячи про свою потенційну відставку, він назвав такі повідомлення абсурдними.

Реклама:

"Я покладу край ідеї, якої насправді ніколи не існувало. Це абсурд", – сказав французький президент.

Опитування показують, що ультраправа партія "Національне об’єднання" Марін Ле Пен матиме значну перевагу в першому турі голосування 30 червня.

Однак двотурова система голосування у Франції означає, що конкуруючі партії можуть об’єднатися, щоб перекрити шлях до влади ультраправим у другому турі 7 липня.

Напередодні Макрон також запевнив, що виключає складання своїх повноважень, яким би не був результат виборів.

Французькі ліві напередодні дострокових виборів у рекордно короткі терміни домовились про формування альянсу.

Детальніше на цю тему – у статті "Макрон йде ва-банк".