Макрон призвал "центристов" объединиться, чтобы не дать ультраправым победить

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал условно умеренные политсилы объединить усилия перед досрочными парламентскими выборами, чтобы не допустить победы ультраправых.

Об этом сообщает AP, пишет "Европейская правда".

Макрон выступил с обращением по поводу своего решения распустить Национальную ассамблею и провести дополнительные выборы.

Президент объяснил, что "не мог игнорировать новую политическую реальность", сложившуюся после разгромного проигрыша пропрезидентских сил на выборах в Европарламент и триумфального результата правопопулистского "Национального объединения", которое собрало вдвое больше голосов.

Реклама:

Макрон призвал "людей доброй воли, которые могут сказать "нет" крайностям, объединиться, чтобы строить общий проект" для страны.

Он раскритиковал "неестественные альянсы на двух крайних полюсах, где согласия нет практически ни о чем, кроме распределения должностей, и которые не смогут реализовать никакой программы" – имея в виду объединение левых и заявление лидера правых "Республиканцев" о готовности блокироваться с партией Ле Пен (за которое на него накинулись многие влиятельные однопартийцы).

Также Эмманюэль Макрон снова опроверг сообщения о возможности его отставки в случае слабых результатов его партии на объявленных им досрочных парламентских выборах.

Соцопросы свидетельствуют, что ультраправое "Национальное объединение" имеет все шансы выиграть досрочные выборы, но без абсолютного большинства.

Напомним, Макрон распустил парламент Франции 9 июня из-за поражения его партии на выборах в Европарламент. Он объявил, что досрочные выборы состоятся 30 июня (первый тур) и 7 июля (второй тур). Подробнее на эту тему – в статье "Макрон идет ва-банк".