В ЄСПЛ відбулись слухання за великою справою щодо окупованого Донбасу

В Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) відбулися усні слухання у міждержавній справі в ЄСПЛ "Україна та Нідерланди проти РФ" щодо порушень прав людини на окупованих територіях Донбасу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив Офіс президента України.

За результатами усних слухань уряд України очікує, що ЄСПЛ визнає існування порушень прав людини з боку Росії та перейде до етапу щодо справедливої сатисфакції.

Нагадаємо, у даній справі суд розглядає колективну скаргу України та Нідерландів проти РФ у тому, що вона після окупації Донбасу у 2014 році системно порушувала права людини на цих територіях, або не розслідувала скоєні там порушення, і як держава-окупант повинна нести відповідальність за події на цій території.

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Уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко повідомила у Facebook, що Київ представив свою позицію щодо суті в частині міждержавної справи щодо Донбасу, починаючи з 2014 року, а також щодо прийнятності й суті в частині повномасштабного вторгнення.

Уряд Королівства Нідерландів представляв позицію стосовно збиття Росією літака рейсу МН17, включаючи виступ представника організації Foundation Air Disaster MH17, який представляв родичів загиблих.

Уряди Британії та Польщі окремо представили свою позицію, а спільну позицію всіх інших третіх сторін представила Норвегія. Їхні питання стосувалися екстратериторіальної юрисдикції, а також співвідношення міжнародного гуманітарного права та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Представники Росії не з'явились на слуханнях.

Своєю чергою заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра зазначила, що агресивна та варварська поведінка РФ порушує всі основні принципи міжнародного права.

"Уряд України продемонстрував це доказами під час провадження у цій міждержавній справі", – йдеться в пресрелізі Офісу президента.

Проміжне рішення від 25 січня 2023 року стало беззаперечною перемогою України, зокрема через чітке визначення того, що де-факто війна Росії проти України триває з 2014, а не 2022 року.

Як відомо, Європейський суд з прав людини вирішив і далі розглядати позови проти РФ, попри її виключення з Ради Європи невдовзі після початку повномасштабної війни.

У Мін'юсті України кажуть, що Росія продовжує цікавитися провадженнями проти неї у Європейському суді з прав людини, хоча публічно заявляє протилежне.

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