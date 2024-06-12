В ЕСПЧ состоялись слушания по большому делу по оккупированному Донбассу

В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) состоялись устные слушания по межгосударственному делу в ЕСПЧ "Украина и Нидерланды против РФ" о нарушениях прав человека на оккупированных территориях Донбасса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил Офис президента Украины.

По результатам устных слушаний правительство Украины ожидает, что ЕСПЧ признает существование нарушений прав человека со стороны России и перейдет к этапу по справедливой сатисфакции.

Напомним, в данном деле суд рассматривает коллективную жалобу Украины и Нидерландов против РФ в том, что она после оккупации Донбасса в 2014 году системно нарушала права человека на этих территориях, или не расследовала совершенные там нарушения, и как государство-оккупант должна нести ответственность за события на этой территории.

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Уполномоченная по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко сообщила в Facebook, что Киев представил свою позицию по сути в части межгосударственного дела по Донбассу, начиная с 2014 года, а также по приемлемости и сути в части полномасштабного вторжения.

Правительство Королевства Нидерландов представляло позицию относительно сбития Россией самолета рейса МН17, включая выступление представителя организации Foundation Air Disaster MH17, который представлял родственников погибших.

Правительства Великобритании и Польши отдельно представили свою позицию, а общую позицию всех остальных третьих стран представила Норвегия. Их вопросы касались экстратерриториальной юрисдикции, а также соотношения международного гуманитарного права и Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Представители России не появились на слушаниях.

В свою очередь заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Мудрая отметила, что агрессивное и варварское поведение РФ нарушает все основные принципы международного права.

"Правительство Украины продемонстрировало это доказательствами во время производства по этому межгосударственному делу", – говорится в пресс-релизе Офиса президента.

Промежуточное решение от 25 января 2023 года стало безоговорочной победой Украины, в частности из-за четкого определения того, что де-факто война России против Украины продолжается с 2014, а не 2022 года.

Как известно, Европейский суд по правам человека решил и дальше рассматривать иски против РФ, несмотря на ее исключение из Совета Европы вскоре после начала полномасштабной войны.

В Минюсте Украины говорят, что Россия продолжает интересоваться производствами против нее в Европейском суде по правам человека, хотя публично заявляет обратное.

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