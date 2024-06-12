Азербайджан заявив про виведення російських "миротворців" з Карабаху

Росія завершила виведення своїх "миротворчих сил" із території Карабаху, що повернулася під контроль Азербайджану.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило міністерство оборони Азербайджану.

У заяві відомства йдеться, що 12 червня завершився процес виведення "миротворчого контингенту" РФ, який тимчасово дислокувався на території Азербайджану після війни в Карабаху.

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"Особовий склад, озброєння та техніка миротворчого контингенту повністю покинули нашу територію", – зазначає Міноборони.

Російський "миротворчий" контингент було тимчасово розміщено в Карабасі за підсумками тристоронньої заяви, підписаної 10 листопада 2020 року між лідерами Азербайджану, Росії та Вірменії.

Після блискавичної одноденної військової операції Баку, розпочатої 19 вересня 2023 року, Азербайджан фактично повернув під свій контроль Нагірний Карабах.

Невизнана Нагірно-Карабаська республіка офіційно припинила своє існування з 1 січня 2024 року.