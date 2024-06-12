Азербайджан заявил о выводе российских "миротворцев" из Карабаха

Россия завершила вывод своих "миротворческих сил" с территории Карабаха, вернувшейся под контроль Азербайджана.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило министерство обороны Азербайджана.

В заявлении ведомства говорится, что 12 июня завершился процесс вывода "миротворческого контингента" РФ, который временно дислоцировался на территории Азербайджана после войны в Карабахе.

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"Личный состав, вооружение и техника миротворческого контингента полностью покинули нашу территорию", – отмечает Минобороны.

Российский "миротворческий" контингент был временно размещен в Карабахе по итогам трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года между лидерами Азербайджана, России и Армении.

После молниеносной однодневной военной операции Баку, начатой 19 сентября 2023 года, Азербайджан фактически вернул под свой контроль Нагорный Карабах.

Непризнанная Нагорно-Карабахская республика официально прекратила свое существование с 1 января 2024 года.