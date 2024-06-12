NYT: США передадуть Україні ще одну систему Patriot

Президент США Джо Байден схвалив передачу ще однієї ракетної системи Patriot Україні.

Про це виданню The New York Times стало відомо від високопосадовців адміністрації президента Байдена та військових, пише "Європейська правда".

Байден ухвалив своє рішення минулого тижня після серії зустрічей на високому рівні та внутрішніх дебатів щодо того, як задовольнити нагальні потреби України в посиленій протиповітряній обороні, не ставлячи під загрозу боєготовність США.

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Нова система Patriot надійде з Польщі, де вона захищала ротаційні сили американських військ, які повернуться до Сполучених Штатів, повідомили посадовці.

За словами американських посадовців, система може бути розгорнута на лінії фронту в Україні в найближчі кілька днів, в залежності від технічного обслуговування або модифікацій, яких вона потребує.

США вже передали Україні одну систему Patriot, ця буде другою.

Це одна з найдефіцитніших систем озброєнь в американському арсеналі. Представники Пентагону відмовляються розголошувати, скільки їх є. Але один високопоставлений військовий посадовець сказав, що армія розгорнула лише 14 таких систем у Сполучених Штатах і по всьому світу.

Нагадаємо, у травні Німеччина повідомила про початок навчань українського екіпажу на третій системі ППО Patriot, яку отримає Київ.

А канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував у найближчі "тижні та місяці" постачання в Україну нових засобів ППО, зокрема однієї системи ЗРК Patriot, а також ракет та боєприпасів.