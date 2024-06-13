Писториус: Германия передает Украине четверть своих систем Patriot, больше – не может

Германия передает Украине, с учетом третьей системы ПВО Patriot, которая будет доставлена вскоре, четверть собственного запаса этих вооружений.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус перед началом встречи министров стран НАТО в Брюсселе, его цитирует "Укринформ", пишет "Европейская правда".

Министр отметил, что Германия передает Украине еще одну систему Patriot и таким образом обеспечивает для Украины в целом три системы.

"Это четверть наших собственных запасов таких систем, уже нет возможности передать еще. Другие, наверное, могут отдать по одной", – сказал Писториус.

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Он напомнил, что Германия запустила инициативу по усилению ПВО Украины, которая уже имеет определенные успехи, но есть куда двигаться.

По словам Писториуса, Германия также обеспечивает обучение управлению Patriot и передает ракеты к ним, в частности на днях было передано 32 такие ракеты, еще 68 будут доставлены в ближайшие дни и недели.

Эти ракеты удалось приобрести в рамках совместных усилий Германии, Дании, Норвегии и Нидерландов, добавил он.

Он также подтвердил, что партнеры продолжают изучать все возможности для увеличения производства Patriot, ведут переговоры с производителями в США и т.д., но проблема в том, что для производства и поставки требуется время.

В Пентагоне ранее сообщили, что на 23-м заседании формата "Рамштайн" в четверг в Брюсселе обсудят потребность Украины в усилении ее противовоздушной обороны, в частности – в необходимости поставки ЗРК Patriot.

Накануне СМИ сообщили, что президент США Джо Байден одобрил передачу еще одной ракетной системы Patriot Украине, но официальных подтверждений этих данных не поступало.