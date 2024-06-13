Рейтинг підтримки Макрона впав до найнижчого рівня з кінця 2018 року

Підтримка президента Франції Емманюеля Макрона знизилася до найнижчого рівня з грудня 2018 року на тлі невдалих для його партії виборів до Європарламенту.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Опитування, проведене компанією Elabe для видання Les Echos, показало, що 24% опитаних довіряють Макрону у вирішенні проблем, з якими стикається Франція, що на 5 пунктів менше, ніж у травні.

Соціологи опитали онлайн у вівторок та середу 1 502 повнолітніх респондентів. Похибка склала близько 2,2 пункту.

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Напередодні президент Франції Емманюель Макрон знову спростував повідомлення про можливість своєї відставки у разі слабких результатів його партії на оголошених ним дострокових парламентських виборах.

Нагадаємо, Макрон розпустив парламент Франції 9 червня через поразку його партії на виборах у Європарламент. Він оголосив, що дострокові вибори відбудуться 30 червня (перший тур) і 7 липня (другий тур).

Опитування показують, що ультраправа партія "Національне об’єднання" Марін Ле Пен матиме значну перевагу в першому турі голосування 30 червня.

Однак двотурова система голосування у Франції означає, що конкуруючі партії можуть об’єднатися, щоб перекрити шлях до влади ультраправим у другому турі 7 липня.

Французькі ліві напередодні дострокових виборів у рекордно короткі терміни домовились про формування альянсу.

Детальніше на цю тему – у статті "Макрон йде ва-банк".