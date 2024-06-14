Шольц: Угода про $50 млрд для України є чітким сигналом Путіну
Плани G7 надати Україні близько $50 млрд фінансової підтримки, залучаючи заморожені російські активи, є чітким сигналом главі Кремля Владіміру Путіну.
Про це заявив у четвер канцлер Німеччини Олаф Шольц, його цитує видання Reuters, пише "Європейська правда".
Виступаючи перед журналістами на щорічному саміті G7 в Італії, Шольц сказав, що глава Росії Владімір Путін помилився, очікуючи, що міжнародна підтримка України з часом зменшиться.
"Це дуже чітке зобов'язання, яке має надихнути українців робити все необхідне для захисту своєї незалежності і суверенітету", – сказав Шольц.
"І це також чіткий сигнал російському президенту, що він не може просто відсиджуватися і сподіватися, що фіскальні проблеми в країні, яка підтримує Україну, одного дня дозволять йому виграти цю війну", – додав Шольц.
"Це дуже історичний крок, який ми робимо сьогодні", – сказав також німецький лідер.
План G7 для України, про затвердження якого в четвер оголосила глава італійського уряду Джорджія Мелоні, базується на наданні багаторічної позики Києву з використанням прибутку від близько $300 млрд конфіскованих російських коштів.
Напередодні, нагадаємо, про досягнення домовленості заявили в Єлисейському палаці.