Шольц: Угода про $50 млрд для України є чітким сигналом Путіну

Плани G7 надати Україні близько $50 млрд фінансової підтримки, залучаючи заморожені російські активи, є чітким сигналом главі Кремля Владіміру Путіну.

Про це заявив у четвер канцлер Німеччини Олаф Шольц, його цитує видання Reuters, пише "Європейська правда".

Виступаючи перед журналістами на щорічному саміті G7 в Італії, Шольц сказав, що глава Росії Владімір Путін помилився, очікуючи, що міжнародна підтримка України з часом зменшиться.

"Це дуже чітке зобов'язання, яке має надихнути українців робити все необхідне для захисту своєї незалежності і суверенітету", – сказав Шольц.

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"І це також чіткий сигнал російському президенту, що він не може просто відсиджуватися і сподіватися, що фіскальні проблеми в країні, яка підтримує Україну, одного дня дозволять йому виграти цю війну", – додав Шольц.

"Це дуже історичний крок, який ми робимо сьогодні", – сказав також німецький лідер.

План G7 для України, про затвердження якого в четвер оголосила глава італійського уряду Джорджія Мелоні, базується на наданні багаторічної позики Києву з використанням прибутку від близько $300 млрд конфіскованих російських коштів.

Напередодні, нагадаємо, про досягнення домовленості заявили в Єлисейському палаці.